Musica: Flauto Magico e Carmen di Bizet-Brook ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 14 FEB - Il Flauto Magico di Mozart e La Tragèdie de Carmen, riadattamento della Carmen di Bizet fatto negli anni Ottanta del '900 dal regista Peter Brook e dallo sceneggiatore e romanziere Jean-Claude Carrière, con l'arrangiamento di Marius Constant sono le due opere in cartellone della stagione lirica 2023 del Teatro delle Muse di Ancona, in programma rispettivamente il 29 settembre (replica il 1 ottobre) e il 13 ottobre (replica il 15 ottobre). "Due opere sul potere dell'amore - ha spiegato il direttore artistico Vincenzo De Vivo - anche se presentato da punti di vista opposti: in grado di superare la morte nel caso del Flauto Magico o di condurvici in quello di Carmen, ma entrambe in lingua originale (tedesco e francese), e appartenenti al repertorio musicale europeo. Per la regia dei due titoli sono stati scelti due coreografi: per Il flauto magico Luca Silvestrini e Francesca Lattuada per La Tragèdie de Carmen "per aprire alla mescolanza di generi e linguaggi teatrali" secondo De Vivo. Il Flauto Magico sarà diretto da Giuseppe Montesano, maestro italiano che ha intrapreso a Vienna una carriera internazionale, ad Ancona sul podio dell'Orchestra Sinfonica 'G.

Rossini', con scene di Lucio Diana e costumi di Stefania Cempini. La Tragèdie De Carmen si avvarrà invece della bacchetta di Natalia Solinas, direttrice d'orchestra argentina che ha ricevuto dal suo paese il Premio della critica musicale come miglior direttore in Europa (vive a Strasburgo). L'orchestra è sempre la 'Rossini', ma ridotta a 15 elementi, come vuole il riadattamento dell'opera, che rispetto a Bizet snellisce la partitura e le conferisce sonorità dal sapore novecentesco.

Scene di Lucio Diana, costumi di Bruno Fatalot. Per entrambe le opere il cast verrà scelto tra cantanti che si sono formati nei più importanti istituti musicali delle Marche. (ANSA).