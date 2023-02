Villanacci presidente Consiglio Superiore Beni Culturali Paesaggistici

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - E' professore ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche il prof. Gerardo Villanacci, che presiederà il Consiglio Superiore Beni culturali e Paesaggistici, organo consultivo del Ministero della Cultura.

Inoltre è avvocato cassazionista, editorialista del Corriere della Sera, opinionista televisivo e giornalista pubblicista. A ricordarlo è Univpm. "Congratulazioni al professor Villanacci per il prestigioso incarico ricevuto - commenta il rettore Gian Luca Gregori -, una nomina che è motivo di orgoglio per l'Ateneo e che conferma l'alto profilo scientifico ed istituzionale dei nostri docenti". Del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici fanno parte anche i Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici per l'archeologia, per l'arte e l'architettura contemporanee, per le belle arti, per le biblioteche e gli istituti culturali, per il paesaggio, per i musei e l'economia della cultura, per gli archivi. (ANSA).