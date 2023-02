Turismo: 10mila presenze nel fine settimana a Sarnano-Sassotetto

(ANSA) - ANCONA, 13 FEB - Fine settimana da tutto esaurito per il comprensorio sciistico di Sarnano-Sassotetto, in provincia di Macerata. Fra sabato e domenica si sono registrate oltre 10mila presenze di appassionati di sci e della montagna.

Gli impianti e le strutture ricettive sono prese d'assalto da tantissimi turisti con tutte le ricadute positive che un movimento del genere può avere per l'economia non solo di Sarnano ma di tutto il circondario. Tanti gli sciatori, ma anche molte persone che hanno fatto camminate, ciaspolate o semplicemente ammirato da vicino il panorama dalla montagna innevata. Nel fine settimana si sono tenute anche due manifestazioni: una ciaspolata in notturna e, organizzata dallo Sci Club Sarnano Sassotetto, la selezione regionale Marche del Pinocchio sugli Sci insieme al trofeo Ermenegildo Piergentili.

Presenze, segnala il Comune di Sarnano, non solo nei week end ma anche nei giorni infrasettimanali, dove "il comprensorio continua a far registrare numeri importanti". In questi giorni il Comune è alla Bit di Milano, persntando Sarnano come comprensorio turistico che offre montagna, terme, cultura, enogastronomia e tutti gli aspetti ambientalisti legati all'escursionismo, non ultimo quello legato alla via delle Cascate Perdute, senza dimenticare che la città è inserita tra i Borghi più Belli d'Italia e Bandiera Arancione. (ANSA).