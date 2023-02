Turismo: 2022 anno record per le Marche, oltre 11 mln presenze

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Sfondato il tetto di 11 milioni di presenze, il 2022 è stato un anno record per il turismo marchigiano e nel 2023 potrebbe andare ancora meglio grazie ai nuovi voli per l'estero. Continuano a crescere gli arrivi e le presenze dei turisti delle Marche. La stagione 2022 si è chiusa nel complesso con segnali più che positivi: 2 milioni e 507.756 gli arrivi e 11 milioni e 376.381 le presenze, un primato mai registrato, neanche prima della pandemia.

I numeri della stagione estiva 2022 sono stati illustrati questo pomeriggio allo stand delle Marche dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, che ha la delega al Turismo, insieme al direttore dell'Atim Marco Bruschini, al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e alla dirigente del settore Turismo Paola Marchegiani. "Abbiamo fatto un grande lavoro sul turismo - ha spiegato Acquaroli -. Oggi siamo a raccontare, leggere e a interpretare numeri che nei primi mesi dell'anno sono stati condizionati anche dalla pandemia e dalla riscoperta delle mete italiane rispetto a quelle straniere. Però siamo anche a raccontare un entusiasmo che è possibile percepire qui alla Bit e che ci deve servire per crescere nella promozione, negli investimenti, nella ricettività e soprattutto nella consapevolezza che devono avere i marchigiani rispetto al patrimonio di cui dispongono: un patrimonio illimitato di paesaggio, natura, in enogastronomia, artigianato, manifattura e soprattutto in accoglienza. Le Marche possiedono tutto ciò - ha sottolineato il governatore - ma se non si riesce a fare squadra non riuscirebbero ad ottenere il palcoscenico che si meritano nei circuiti nazionali ed esteri". "Occorre andare sui mercati internazionali e questo sarà l'obiettivo principale dell'Atim" ha detto Bruschini. La Regione Marche sarà alla Free di Monaco di Baviera, con l'Enit all'Itp di Berlino, in Kazakisthan per intercettare presenze anche dall'Uzbekisthan e Azerbaigian che sostituire i flussi dalla Russia e anche turismo congressuale e del lusso: "riprendendo l'immagine del quaderno bianco dalle pagine numerate dalla mano di Giacomo Leopardi e qui esposto, scriviamo tutti insieme una grande pagina per il turismo marchigiano". (ANSA).