Cc rintracciano e salvano donna caduta in un fosso nel Fermano

(ANSA) - MONSAMPIETRO MORICO, 11 FEB - I carabinieri hanno soccorso in tarda serata una donna di 62 anni di Monsampietro Morico (Fermo), caduta in fosso a Sant'Elpidio Morico. La scomparsa della donna, in stato confusionale e con problemi di deambulazione, era stata segnalata dalla figlia, convivente, ai carabinieri di Montegiorgio: la madre si era allontanata da casa a piedi, da sola, lungo la strada provinciale in direzione di Montelparo e non era stata da lei rintracciata. I militari hanno immediatamente attivato un preliminare dispositivo di ricerca, rapido e accurato, che, nel giro di due ore, ha permesso di rintracciare la signora, prima ancora che fosse ativato il piano di ricerca della Prefettura di Fermo. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Montottone, l'ha individuata in una zona campestre di Sant'Elpidio Morico, distante circa 500 metri da casa, in un fossato, dove era scivolata, rimanendo incastrata tra i rovi, con lievi lesioni agli arti inferiori. I militari, con le dovute accortezze, l'hanno riportata sulla strada principale, a un centinaio di metri dal luogo del ritrovamento, affidandola alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata presso l'ospedale di Fermo per accertarne lo stato di salute complessivo. (ANSA).