Due studenti Jesi 'bronzo' in chimica a Taiwan

(ANSA) - JESI, 10 FEB - L'Istituto di istruzione superiore Galilei di Jesi ha rappresentato l'Italia alla finale mondiale della Fiera scientifica internazionale di Taiwan che si è svolta a Taipei. Il gruppo, composto dagli studenti Linda Paolinelli e Leonardo Cerioni, ha vinto il terzo posto mondiale nella categoria "Chimica". Ad annunciarlo oggi, "con grande soddisfazione ed orgoglio", il dirigente scolastico, Luigi Frati. La scuola marchigiana non è nuova a riconoscimenti internazionali in ambito scientifico. Lo scorso dicembre, all'ExpoCiencias Nacional in Messico gli studenti Caterina Amichetti, Matteo Santoni e Filippo Pieretti hanno vinto due ori mondiali per progetti scientifici di ricerca sulla sostenibilità ambientale. Nel 2022, tra l'altro, l'IIS Galilei è stata scelta tra le scuole d'eccellenza per prendere parte all'Expo Science Asia di Dubai, ha vinto il quarto premio sezione chimica al "Regeron Isef Atlanta" in Usa, ed è stato protagonista di un progetto di ricerca scientifica sulle microplastiche nell'oceano Indiano presentato all'università degli studi di Saint-Denis, Isola della Rèunion. (ANSA).