Trend Marche: nel 2022 tsunami su sistema produttivo

Sul sistema produttivo marchigiano nel 2022 è passato uno tsunami. Le imprese in attività sono scese da 145.609 a 140.066, con 5.543 aziende che hanno tirato giù la serranda per non rialzarla più. A lanciare l'allarme l'Osservatorio Trend Marche, presentato oggi in Regione da Intesa Sanpaolo, Confartigianato e Cna Marche. Colpisce la differenza tra le imprese iscritte all'Albo e quelle attive: le prime sono 157.892, le seconde 140.066. Significa che 17.826 imprese sono registrate, ma non hanno avviato l'attività, probabilmente in attesa di tempi migliori". Nel 2022 è stato il commercio a registrare il maggior calo di imprese attive (-2.186) seguito dall'agricoltura (-1.152), dalle costruzioni (-902) e dal manifatturiero (-764). A chiudere sono state le imprese individuali (-5.662) e solo in parte le società di persone (-686), mentre le società di capitali attive sono state 823 in più. Il sistema produttivo marchigiano, secondo l'analisi, stilata con l'apporto di Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino, perde pezzi ma tende a modernizzarsi. A lanciare un segnale di ottimismo per il futuro, c'è un costante incremento dei ricavi nel 2022 per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese che sono rimaste sul mercato. Nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 20,1% e gli investimenti del 15,9%. In crescita ricavi (+25,8%) e investimenti delle imprese edili sulla spinta del Superbonus e della ricostruzione post sisma rispetto agli altri settori: +10,5% delle manifatture e +8,5% dei servizi. (ANSA).