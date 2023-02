Maltempo: Caritas,buoni spesa per aiuto alluvionati Senigalliese

Buoni spesa agli alluvionati per far ripartire l'economia dei territori colpiti dall'esondazione dei fiumi Misa e Nevola del 15 settembre scorso. E' la nuova iniziativa attivata dalla Caritas di Senigallia (Ancona) grazie al concreto sostegno di fondazione Bnl. Lo scopo è agevolare la situazione delle famiglie in condizioni di disagio socio economico acuite dall'alluvione ma, al contempo, favorire la ripartenza di quelle attività che hanno riaperto dopo i danni subiti.

Dopo le iniziative per facilitare il rientro nelle abitazioni rese nuovamente salubri, a cinque mesi dal grave evento alluvionale che ha devastato un'intera vallata il passo successivo è stimolare la ripresa delle famiglie con contributi di varia natura. Tra questi c'è il buono spesa che è in fase di distribuzione alle popolazioni colpite dall'alluvione: i volontari Caritas hanno sviluppato una mappa delle esigenze di ogni territorio per calibrare al meglio ogni prezioso intervento.

La Fondazione Bnl ha contribuito, con una generosa donazione di oltre 30mila euro, all'acquisto di buoni spesa in accordo con Caritas. "Il nostro contributo - ha dichiarato il presidente della Fondazione Bnl Luigi Abete - si rivolge alle famiglie, ma vuole anche essere un modo per aiutare le tante attività commerciali colpite, contribuendo così al loro rilancio".

Oggi è ripartita una delle attività maggiormente danneggiate a Ostra: nella frazione di Pianello, dove si sono verificati quattro dei 13 decessi causati dall'esondazione del fiume Misa, è stato riaperto il supermercato Coal, alla presenza della sindaca Federica Fanesi e di numerosi cittadini. Tanta emozione dopo vari sacrifici per poter riaprire nella stessa frazione e nello stesso posto, a pochi metri dal letto del fiume, per non far mancare alla popolazione l'ennesimo servizio. Ai proprietari è stata dedicata anche una poesia da parte di chi da mesi ne auspicava il ritorno dopo i lavori per smaltire oltre un metro e mezzo di acqua, fango, detriti, scaffalature e merci ormai non più utilizzabili. (ANSA)