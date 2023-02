Sisma Turchia-Siria: minuto silenzio Consiglio regionale Marche

Un minuto di silenzio è stato osservato in avvio della seduta odierna del Consiglio regionale delle Marche per le vittime del devastante terremoto che ha colpito i territori della Turchia e della Siria. La richiesta del minuto di raccoglimento è stata formulata dal presidente Dino Latini ed è stata osservata in aula prima di procedere all'attività ordinaria del Consiglio. (ANSA).