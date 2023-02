Scappa da carabinieri e getta via pistola finta, denunciato

Un 24enne, che camminava in strada, alla richiesta dei documenti per un controllo da parte dei carabinieri Porto Sant'Elpidio (Fermo), è scappato, gettando in un cortile un pistola. Il giovane, romeno, con precedenti di polizia, ha opposto resistenza ma è stato poi bloccato e identificato dai carabinieri che hanno recuperato l'arma nelle pertinenze di una vicina abitazione dove era stata lanciata: si trattava di una pistola a salve, modello 85 auto cal. 8 mm, priva di tappo rosso. Il giovane non ha voluto fornire motivazioni sul possesso dell'arma finta, sequestrata per ulteriori approfondimenti. Il 24enne è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e violazione della normativa speciale sulle armi. (ANSA).