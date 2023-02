125 grammi di eroina in vasetto crema nocciola, arrestato

In barattolo di crema di nocciola, che portava con sé in auto, un 54enne tunisino nascondeva 125 grammi di eroina. Lo hanno scoperto i carabinieri del Norm di Ancona che ieri pomeriggio avevano fermato, per un controllo, l'auto condotta dall'uomo: dopo una serie di spostamenti sospetti, aveva improvvisamente imboccato una Strada Provinciale a forte velocità, eseguendo manovre azzardate nel traffico. La circostanza ha insospettito i militari inducendoli ad approfondire i controlli sulla vettura. E' scattato l'arresto per detenzione illecita di stupefacenti a carico del 54enne che è stato trasferito nel carcere circondariale anconetano di Montacuto.

I carabinieri hanno bloccato il veicolo e hanno eseguito una perquisizione personale e dell'auto: un vasetto di crema alla nocciola, gettato sul sedile, ha attirato l'attenzione dei militari; il conducente ha cercato di giustificarne la presenza con la sua golosità ma la sua agitazione lo ha tradito. Una volta aperto il barattolo, all'interno c'era un involucro termosaldato in cellophane contenente un grosso frammento di eroina del peso di circa 125 grammi. Nel portafogli, l'uomo aveva anche 1.900 euro in banconote di vario taglio, secondo gli investigatori, provento di operazioni di spaccio. (ANSA).