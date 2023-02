Teatro: a Montecarotto 4 spettacoli su amore e follia

(ANSA) - MONTECAROTTO, 02 FEB - "Perdere la testa" è il titolo della nuova rassegna teatrale che al Teatro Comunale di Montecarotto (Ancona) porta in scena 4 appuntamenti "tra amore e e follia". Una rassegna non solo per adulti, che parla di desiderio e di "emozioni incontenibili, che scardinano ogni logica", come spiegato oggi in conferenza stampa dagli organizzatori, il Comune di Montecarotto e il Teatro Giovani Teatro Pirata per la direzione artistica. Collaborano l'Amat e la rassegna "Malati di Niente".

L'inaugurazione con "Un Bès", pluripremiato spettacolo di e con Mario Perrotta dedicato al pittore emiliano Antonio Ligabue.

Perrotta indaga l'uomo e l'artista, la coscienza di colui che era considerato "lo scemo del paese", un'esistenza ai margini che lo ha reso sempre un diverso. Il 16 marzo ore 21, Filippo Paolasini e Lucia Bianchi sono i protagonisti di "Ciao amore ciao. Un'inchiesta su Luigi Tenco", per una produzione Asini Bardasci. Uno spettacolo musicale, con tre musicisti in scena, ed insieme un'indagine di cronaca, dedicata al cantautore romantico e dannato, morto nel 1967 dopo l'eliminazione dal Festival di Sanremo. Partendo dalla narrazione epica degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro e del rapporto tra Giasone e Medea, il 22 aprile ore 21 il filosofo Cesare Catà illumina le dinamiche di coppia attuali in "Se Giasone fosse rimasto single", monologo che mescola i linguaggi della filosofia e della stand-up comedy. Chiude la rassegna, il 13 maggio, "In faccia al mare", performance finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi ASP Ambito IX e Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi, Cooss Marche. La regia è di Lucia Palozzi e Arianna Baldini, in scena utenti dei servizi di salute mentale del territorio. (ANSA).