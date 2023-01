Scuola: nelle Marche 56,7% iscrizioni on line riguarda licei

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - Sono i licei (nei diversi indirizzi dal classico, allo scientifico, alle scienze umane) le scuole superiori preferite dagli studenti marchigiani, almeno stando alle prime elaborazioni effettuate sulle iscrizioni online per l'anno scolastico 2023-2024 dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il 56,7% delle iscrizioni on line riguarda infatti i licei: in particolare il 13,5% ha scelto lo scientifico, il 9,4% lo scientifico con l'opzione scienze applicate, l'8,5% il linguistico, il 7,3% scienze umane, il 5,8% l'artistico, il 5,3% il classico, il 3,9% scienze umane con opzione economico sociale, infine il 2,4 lo scientifico ad indirizzo sportivo, lo 0,5% il liceo musicale e coreutico a indirizzo musicale, lo 0,2% ad indirizzo coreutico.

Le Marche sono per altro nella seconda metà della classifica rispetto alle altre regioni per le iscrizioni ai licei e sotto la media nazionale che è 57,1%, in crescita rispetto all'anno scolastico 2022-2023. L'indirizzo tecnico ha raccolto invece il 30,3% delle iscrizioni on line, con il settore tecnologico al 19,9% e quello economico al 10,3%. Complessivamente le iscrizioni on line per l'indirizzo professionale sono il 13%, con la formazione enogastronomia e ospitalità alberghiera al 4,5%. Dopo la chiusura delle iscrizioni, alle scuole spetta il compito di verificare le domande lasciate in sospeso e accettare o smistare in altre istituzioni scolastiche quelle inoltrate in base alla programmazione dell'offerta formativa, cioè del numero di classi programmate in ragione della lettura del contesto locale. (ANSA).