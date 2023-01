Covid: Gimbe, -41% casi Marche per la 2/a settimana consecutiva

Nelle Marche continua a 'crollare' il numero di nuovi casi di coronavirus: dopo il -41,8% della settimana precedente con incidenza di 86,9 casi ogni 100mila abitanti, nei giorni tra il 20 e il 26 febbraio si è registrata un'ulteriore diminuzione del -41,3% e l'incidenza è passata a 50,9. Ne dà conto la Fondazione Gimbe sulla base del consueto monitoraggio settimanale. A livello provinciale l'incidenza più 'alta' ad Ascoli Piceno (60; -33,3% rispetto alla settimana prima); Macerata (54; -38,4%), Ancona (50; -42,6%), Fermo (42; -51,4%) e Pesaro e Urbino 37; -37,1%) Continua l'ottimo trend anche sul fronte dei ricoveri.

Seppure si ponga sopra la media nazionale, la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica scende da 10,9 a 9,1%; ancora migliore la situazione per quanto riguarda l'occupazione di pazienti Covid nelle terapie intensive, già sotto media nazionale, che cala dall'1,3 allo 0,9%.

Per quanto riguarda i vaccini anti-Covid, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 13,8% (media Italia 10,9%) a cui si aggiungono gli over 5 anni temporaneamente protetti, in quanto guariti da meno di 180 giorni, pari al 1,5%. La percentuale di popolazione over 5 anni che nelle Marche non ha ricevuto la terza dose di vaccino, fa sapere Gimbe, è pari a 12,7% (media Italia 12,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4,4%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,9% (media Italia 30,7%). Il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 9,5% (media Italia 13,5%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 19,8% (media Italia 35,3%) a cui aggiungere un ulteriore 1,6% (media Italia 3,2%) solo con prima dose. (ANSA).