Ambiente: Falconara, condotta in spiaggia anti-sversamenti

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 30 GEN - Una grande condotta in spiaggia per impedire ai collettori di riversare liquami in mare. Lo prevede la soluzione progettuale scelta da VivaServizi di concerto con il Comune di Falconara Marittima (Ancona), illustrata dalla sindaco Stefania Signorini, dal direttore generale di VivaServizi Moreno Clementi e dagli assessori Valentina Barchiesi (Lavori pubblici) e Clemente Rossi (Urbanistica). La scelta del progetto è arrivata dopo un percorso cominciato nel 2019, quando la società adottò il documento preliminare di progettazione ipotizzando un investimento per 22 milioni di euro. Comune e Viva Servizi si sono confrontati sulle soluzioni alternative indicate nello studio inziale della società "Studio ed analisi della rete fognaria del Comune di Falconara Marittima in relazione alle problematiche degli scarichi a mare" e della Università delle Marche: si è ragionato su impatti, efficacia, disagi, disponibilità di aree in cui installare eventuali vasche in città, prossimità alle abitazioni, movimentazioni di materiali, scavi. Il risultato, per il Comune, "coniuga la necessità di realizzare un'opera efficace e l'esigenza di limitare i disagi alla popolazione". Il progetto, già approvato dalla giunta, prevede due grandi opere da realizzare. a stralci durante l'inverno, per non interferire con l'attività balneare. "Lungo l'arenile sud sarà realizzata per stralci una grande condotta da Villanova all'altezza di via Caprera. A sud del pontile di Palombina verranno posate grandi tubazioni di prima pioggia".

Secondo statistiche nazionali, "basate sui costi dei lavori, per la posa dei due tubi paralleli i tempi di realizzazione sarebbero 4 anni e mezzo (importo tra 2-5 milioni di euro), ma secondo VivaServizi l'intervento si potrebbe completare in due anni e mezzo e "con tempi quasi dimezzati rispetto allo standard".

"Più impegnativo realizzare la condotta lungo l'arenile" ma "ogni stralcio realizzato garantirà un miglioramento sensibile, con interventi risolutivi per la porzione di spiaggia interessata. Una vasca a Villanova sotto il sedime ferroviario, ipotizzata inizialmente, potrebbe non essere più necessaria se l'area non fosse disponibile o prontamente disponibile". (ANSA).