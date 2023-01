Comuni: nel 2022 ad Ancona 41 gare appalto per 58 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - Il Comune di Ancona sta rispettando il cronoprogramma del Pnrr e ha già messo in campo una mole "significativa di investimenti grazie alla conclusione di numerose procedure di gara. Il cronoprogramma prevede l'inizio entro il 2023 dei lavori più importanti, come ad esempio il mercato di piazza D'Armi, che ha già visto partire il primo lotto, e il Mercato delle Erbe, per il quale l'appalto partirà a giugno". Lo ha annunciato oggi la sindaca Valeria Mancinelli.

Nel 2022 si sono concluse 41 gare di appalto, un valore totale a base d'asta di 58 milioni di euro al netto delle spese di progettazione, che sono finanziate da un apposito accordo quadro generale di 6 milioni di euro, e delle altre somme a disposizione. Sono 8 le gare finanziate dai fondi Pnrr, per un valore totale di 39 milioni di euro, 34,7 dei quali fanno capo a un'unica procedura, divisa in 12 lotti, per cui è prevista l'apertura delle buste martedì 31 gennaio. Nel frattempo, sono giunte per Ancona altre due conferme dal Pnrr che prevedono l'inizio delle procedure per l'appalto nel giro di due settimane: il finanziamento del polo per l'infanzia Tombari delle Palombare (3 milioni di euro) e la nuova mensa scolastica di Candia (270mila euro). Oltre ai progetti finanziati dal Pnrr, le procedure condotte nel 2022 prevedono interventi a carico del bilancio comunale o finanziati da altre fonti, come ad esempio l'Iti waterfront per la realizzazione del percorso archeologico.

"E' fondamentale acquisire i fondi - ha detto Mancinelli - ma la cosa più importante è riuscire a metterli a terra. Serve una macchina che funzioni è una amministrazione che la sappia far funzionare. I risultati che presentiamo oggi sono un segnale eloquente in questo senso". Secondo l'assessore al Bilancio Ida Simonella "l''importante mole di progetti Pnrr ci obbliga a tempi stringenti per la conclusione dei lavori. Nel caso dell'efficientamento energetico dei Teatri delle Muse e dello Sperimentale, i lavori sono stati affidati e sono iniziati a fine 2022 e si concluderanno a fine 2023, anticipando di due/tre anni e "questo ci ha dato una premialità". (ANSA).