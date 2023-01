Sanità: Azienda sanitaria Ancona, tre nuovi medici assunti

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Nuove assunzioni alla Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. Sono in fase di pubblicazione tre determine riferite a tre contratti per medici convenzionati che entreranno in servizio questi giorni nelle sedi di Sassoferrato, nel Distretto di Jesi e presso il Comune di Agugliano.

Nello specifico, comunica l'Ast, prenderà servizio "il primo febbraio un medico di Ortopedia per la specialistica ambulatoriale, con contratto a tempo indeterminato per nove ore settimanali, presso il Distretto di Fabriano sede di Sassoferrato - Ospedale di Comunità". "E' stato conferito altresì un incarico a tempo indeterminato a un medico convenzionato per l'Emergenza Sanitaria Territoriale Est/118 per il Distretto Jesi - Potes Jesi e Cingoli per 38 ore settimanali". Innfine, il primo febbraio, entrerà "in servizio un medico con incarico temporaneo di assistenza primaria a ciclo di scelta convenzionato presso il Comune di Agugliano". "Tutto ciò si inquadra in un'ottica di potenziamento dell'organico della Ast Ancona - conclude l'Ast - che sta provvedendo a sopperire alle carenze di personale della medicina convenzionata". (ANSA).