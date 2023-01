Droga: in casa quasi 2 kg hascisc e oltre 2mila euro, arrestato

Deteneva poco meno di 2 kg di hascisc in casa a Porto Recanati (Macerata) un 25enne che è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Tolentino insieme ai militari di Porto Recanati e Caldarola all'esito di indagini, coordinate dalla Procura di Macerata. Il giovane, che era già monitorato dai carabinieri, durante un controllo ha consegnato ai militari una dose di hascisc che aveva con sé.

Poi è scattata la perquisizione domiciliare. In camera da letto, nella scarpiera, in una scatola per scarpe, trovati quattro sacchetti di cellophane trasparente contenenti hascisc: in ognuno una tipologia marchiata in modo diverso a indicare una diversa qualità e purezza della sostanza; nei primi due, da più di mezzo chilo ciascuno, hascisc in cilindri, nel terzo 400 grammi di panetti; nel quarto, ulteriori dischetti per un peso di 102 grammi. Rinvenute tre bustine da congelatore con dosi apparentemente già preparate (un ovulo di hascisc da 11 grammi, e ulteriori dosi da 20 e 10). Con lo stupefacente, i militari hanno sequestrato anche un coltello, diverse confezioni di sacchetti per la preparazione delle dosi, materiale per etichettare, taglierini, macchina per il sottovuoto, coltellini, spatole, bilancini di precisione e 2.285 euro in banconote di vario taglio. Il 25enne aveva preparato anche quattro panetti da oltre 50 grammi ognuno e un altro da oltre 100 grammi.

Altre dosi di hascisc - per quasi un etto di peso complessivo - sono saltate fuori da un armadio in uno sgabuzzino, insieme a un bilancino, un coltello a serramanico a scatto. All'esito delle attività, il ragazzo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga del peso complessivo di circa 1.960 grammi. E' stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).