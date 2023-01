Madre Pamela, ergastolo a vita per chi l'ha uccisa

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - "Mi aspetto giustizia da questo processo, quello che chiedo da cinque anni, giustizia. Ergastolo a vita per chi fa queste cose, Oseghale e tutti i suoi complici devono pagare": è quanto ha urlato Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa il 30 gennaio 2018 a Macerata. Lo ha fatto fuori dal Palazzo di giustizia di Perugia, dove si sta svolgendo il processo bis davanti alla Corte di assise di appello per Innocent Oseghale. Relativo solo alla violenza sessuale.

"Pamela è stata violentata, è stata uccisa, è stata bastonata in testa, è stata torturata, è stata fatta a pezzi" ha detto la donna mentre teneva in mano le fotografie del corpo della figlia. "Mi aspetto che adesso - ha aggiunto - che lo Stato, la giustizia, le Procure facciano il loro dovere perché non si può permettere che dei carnefici girino a piede libero in una città, in Italia, perché nel nostro Paese questo non può essere accettato". (ANSA).