Giustizia: Marasca presidente ordine Avvocati Ancona

(ANSA) - ANCONA, 25 GEN - Gianni Marasca è il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Il nuovo Coa nella prima seduta dopo le elezioni della scorsa settimana lo ha designato a presidente.

Il vicepresidente è Andrea Nocchi, il segretario Roberta Ragnetti, il tesoriere Maria Gabriella Gregori. Marasca, classe 1953, laureato con lode in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Macerata è avvocato penalista. Già presidente della Camera Penale di Ancona, è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1982 ed è stato Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona dal 1996 al 2002. E' presidente uscente del Consiglio Distrettuale di Disciplina. "Il Consiglio dell'Ordine è pienamente operativo - dice il presidente Marasca - e sarà impegnato per garantire l'attuazione delle recenti riforme in materia civile, penale e del diritto di famiglia". "Il nostro impegno - insiste - sarà volto a contribuire ad accrescere l'immagine pubblica della figura dell'avvocato e a migliorarne la percezione circa le responsabilità che gli sono demandate per la corretta amministrazione della giustizia. La formazione sarà uno dei punti a cui destineremo particolare attenzione". La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario in programma sabato 28 gennaio alle ore 10:00 sarà la prima occasione istituzionale nella quale il nuovo consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona interverrà pubblicamente. Il presidente Marasca prenderà la parola dopo il presidente della Corte di Appello, i rappresentanti del Csm e del Ministero della Giustizia, il Procuratore Generale. (ANSA).