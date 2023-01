Pd: Chantal Bomprezzi si candida a segretaria Marche

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Chantal Bomprezzi, consigliera comunale di minoranza a Senigallia, raccoglie la sfida e dà la sua disponibilità per la candidatura a segretaria del Partito Democratico delle Marche. "Sono pronta a raccogliere le firme per portare avanti l'idea di un Pd Marche innovativo, inclusivo e sostenibile" spiega in una nota, citando il nome del documento firmato da lei e altri 23 Giovani Dem. "L'iniziativa di ieri mattina a Jesi per un Pd Marche Innovativo, Inclusivo e Sostenibile - aggiunge - ha avuto una partecipazione ben oltre le aspettative; non vedevo così tante persone a un'assemblea di partito da molto tempo. Questa già di per sé è una vittoria.

Abbiamo parlato di sostenibilità ambientale, di lavoro e dell'importanza delle politiche di contrasto alla disoccupazione, delle criticità delle aree interne, di sanità, innovazione tecnologica, e di tanto altro. Sono onorata di poter rappresentare una squadra di ragazze e ragazzi con cui da tempo abbiamo condiviso un progetto: lanciare dei temi e mettere da parte i personalismi. Crediamo infatti che gli errori del nostro Partito siano stati esattamente questi: anteporre le individualità ai bisogni delle persone. Abbiamo dato l'impressione di non sapere più per cosa lottare". Con l'ambizione di "ritornare a vedere le sedi del partito stracolme e vivaci" e senza paura del confronto ("avere più punti vista consente di scegliere"), Bomprezzi e i suoi sostenitori cominceranno "sin da ora a raccogliere le firme necessarie per poter presentare la candidatura, e trasformeremo il Manifesto che abbiamo elaborato il 22 dicembre, e illustrato sabato mattina, in una mozione congressuale". In programma altri incontri pubblici sul territorio. Bomprezzi è la prima candidata a scendere in campo per il congresso. Non è stata invece raccolta la proposta di cinque amministratori Pd, di età compresa tra 29 e 46 anni, di avviare un percorso insieme per una candidatura unitaria. (ANSA).