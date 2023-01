Porti: Ancona; nel 2022 946mila passeggeri, +31%

Nel porto di Ancona +31% di passeggeri nel 2022: 946.947 di cui 873.921 nei traghetti (+27%) e 73.026 crocieristi (+98%). I viaggiatori sui traghetti verso la Grecia sono stati 634.993 (+23%) nel 2022 rispetto al 2021, e 128.857 per la Croazia, dal primo gennaio nell'area Schengen, con un aumento del +85%. In totale 108.975 persone hanno viaggiato sulla direttrice per l'Albania (+5%). Risulta dai dati dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il traffico complessivo 2022 delle merci nel porto di Ancona-Falconara Marittima ammonta a 10.576.996 tonnellate, con un andamento sostanzialmente in linea con il 2021. Stabili le merci liquide e i container; si registra un leggero calo delle merci su tir e trailer mentre le merci rinfuse segnano una crescita del +56% rispetto all'anno precedente, dovuta in particolare a cereali, carbone, minerali grezzi come il caolino.

Per il Porto di Pesaro sono cresciuti lo scorso anno sia il traffico dei passeggeri, grazie al collegamento veloce per la Croazia (10.052), sia i crocieristi in transito (782). Per il Porto di Ortona (Chieti), cresce l'andamento delle merci (+2%) e tornano i croceristi con 524 persone transitate (+49% rispetto al 2021). "Gli scali del sistema portuale del mare Adriatico centrale segnano un buon dinamismo", commenta il presidente Adsp Vincenzo Garofalo. "Il dato delle crociere, in particolare, - aggiunge - dimostra quanto sia forte il desiderio delle persone di viaggiare e di scoprire, una voglia che può essere ben legata a nuove opportunità per il turismo di Marche e Abruzzo.

Lavoriamo per potenziare e migliorare, in questa direzione, le infrastrutture e gli spazi degli scali Adsp". (ANSA).