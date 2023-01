Operaio cade da impalcatura ad Ascoli, ferite non gravi

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio nel centro storico di Ascoli mentre lavorava in un cantiere per la ristrutturazione di un edificio in via dei Soderini. L'uomo, sui 60 anni, di origine straniera, è caduto da alcuni metri di altezza ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni in codice rosso.

I successivi accertamenti disposti dai medici del nosocomio hanno escluso danni gravi per cui il paziente è stato trattenuto in osservazione; le sue condizioni vengono giudicate sostanzialmente buone. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ascoli, i vigili del fuoco, personale del servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro (Spsal). Verranno compiuti accertamenti di legge per verificare il rispetto delle norme anti infortunistiche e chiarire la dinamica dell'incidente. (ANSA).