Giustizia: Ordine avvocati Ancona, Marasca il più votato

L'avv. Gianni Marasca è stato il più votato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. La Commissione elettorale del Consiglio ha ratificato il risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio che si riunirà nei prossimi giorni per nominare il presidente che succederà a Maurizio Miranda. Il totale delle schede scrutinate è 795 di cui 780 voti validi.

Marasca ha ottenuto 481 voti: il 61,1% dei votanti ha espresso la preferenza per l'avvocato penalista classe 1953. I voti ottenuti dai candidati eletti sono i seguenti: Ludovica Dusmet 330, Giordano Gagliardini 323, Andrea Nocchi 315, Paolo Tartuferi 297, Mario Fusario 262, Alessandra Moneta 262, Maria Gabriella Gregori 253, Rossella Dadea 247, Virginia Reni 241, Bernardo Becci 237, Giacomo Maria Girombelli 237, Mauro Paolinelli 226, Jolita Margarucci 220, Roberta Ragnetti 219. La lista di Gianni Marasca, fa sapere il Consiglio, ha eletto quindi otto consiglieri mentre quella di Mario Fusario sette consiglieri. (ANSA).