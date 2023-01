Covid: Marche, incidenza da 130 a 79 e -21 ricoveri in 7 giorni

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Discesa in picchiata dell'incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti nelle Marche nell'ultima settimana (da 130,92 a 79,99) e -21 persone ricoverate negli ospedali marchigiani. Sono 1.203 i positivi rilevati in sette giorni (-766 rispetto alla scorsa settimana) sulla base di 3.743 tamponi. Lo evidenzia l'ultimo aggiornamento settimanale dell'Osservatorio epidemiologico della Regione che dà conto anche di due persone decedute (il totale sale a 4.341 da inizio pandemia) e di 1.501 che restano in quarantena tra cui solo 14 con sintomi.

Nel dettaglio, il numero di ricoverati scende da 119 a 98: ci sono due persone in Terapia intensiva (-1 rispetto a una settimana fa), quattro in Semintensiva (dato invariato) e 92 in reparti non intensivi (-20). In osservazione nei pronto soccorso ci sono 15 persone (-1 rispetto alla settimana scorsa). (ANSA).