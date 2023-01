Ucraina:azienda Montappone dona 20mila cappelli, sciarpe, guanti

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Ventimila pezzi tra cappelli, guanti e sciarpe pronti per raggiungere l'Ucraina. E' la donazione effettuata nei giorni scorsi dal Cappellificio Sorbatti di Montappone (Fermo) per le popolazioni colpite dal conflitto.

"Grazie alla Cna di Fermo e alla Caritas - riferisce l'imprenditore Attilio Sorbatti, presidente della filiera moda della Cna Federmoda territoriale - sono riuscito nel mio desiderio di donare quanto possibile a chi è in difficoltà in Ucraina per via della guerra. Ringrazio di cuore i responsabili della Comunità Ucraina Marche di Jesi che si sono subito attivati per ritirare la fornitura".

Cappelli, scarpe e guanti invernali, da adulto e da bambino, perché "lì l'inverno dura fino a maggio", fa notare Sorbatti.

Dalla Comunità Ucraina Marche fanno sapere che la donazione si trova al momento ad Ancona, gestita dalla Protezione Civile, per essere smistata, selezionata e caricata sui mezzi disponibili al viaggio verso le città ucraine in difficoltà. (ANSA).