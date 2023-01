Sanità: Saltamartini,si attende ok Univpm su Gozzini dg Torrette

(ANSA) - JESI, 19 GEN - Armando Gozzini è stato nominato dalla Giunta regionale direttore generale della Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, ma questo "non è un atto unico in quanto richiede l'adesione da parte dell'Università".

Lo precisa l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, oggi a margine dell'inaugurazione di due nuove TC presso l'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. "Si valuti anche che entro il 10 marzo - ha aggiunto - dovranno essere nominate ben 7 posizioni molto importanti tra cui il direttore generale dell'Inrca, 5 direttori delle aziende sanitarie provinciali, il direttore del Dipartimento Salute della Regione e il direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (Ars)".

Saltamartini ha spiegato che "c'è una mobilizzazione per dare attuazione alla riforma sanitaria e dare le risposte alle domande dei marchigiani. Dobbiamo dare risposte sulle lunghe liste di attesa, agli sbilanciamenti provinciali che esistono perché ci sono alcune zone meno coperte dai servizi sanitari, Dobbiamo portare in attuazione il nuovo Piano sanitario per far sì che lo sconvolgimento demografico e l'invecchiamento della popolazione possano avere delle risposte. Non si può immaginare che i servizi sanitari e sociali rimangano gli stessi della legge regionale precedente, del 2003. Dobbiamo garantire alle varie fasce di popolazione e alle aree interne quei servizi che domandano e che fino ad oggi non hanno ricevuto". (ANSA).