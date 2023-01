Sanità: inaugurate due nuove Tc in ospedale Jesi

All'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi sono state inaugurate oggi due nuove Tc, tomografie computerizzate di ultima generazione, una a servizio del reparto di cardiologia, l'altro per la diagnostica del pronto soccorso.

Al taglio del nastro c'erano il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l'assessore regionale Filippo Saltamartini, la consigliera regionale Lindita Elezi, e le autorità sanitarie dell'azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, che comprende gli ospedali di Jesi, Fabriano e Senigallia: il commissario Nadia Storti, Francesco Bartelli direttore dell'unità di Radiodiagnostica, il direttore medico ospedaliero Stefania Mancinelli. I due macchinari, noleggiati ma con un valore di mercato l'uno di 2,1 milioni di euro e l'altro di 360mila euro, rendono il "Carlo Urbani" "uno degli ospedali più importanti.

Qui stiamo investendo risorse per 7,2 mln di euro", ha detto Saltamartini. "Grazie ai fondi del Pnrr, sempre a Jesi - ha aggiunto - cercheremo di alleggerire l'ospedale dalla gestione delle post-acuzie e di liberare il pronto soccorso dai troppi codici verdi grazie alla realizzazione, entro il 2026, di una casa di comunità e di un ospedale di comunità. Nella regione dei campanili - ha concluso - puntiamo sulla riorganizzazione del modello sanitario e sul rinnovamento tecnologico per dare risposte alle liste d'attesa e governare la domanda sanitaria".

"Le nuove Tc di Jesi si inquadrano nel potenziamento diagnostico e riqualificazione territoriale degli ospedali d di Jesi, Fabriano e Senigallia, stanno inoltre per partire progetti a Cingoli, ad Ancona e nel territorio limitrofo", ha spiegato Storti. Francecso Bertelli ha anticipato che entro l'estate del 2023 potrebbe essere pronta la seconda TC a servizio del pronto soccorso di Senigallia, ed una nuova risonanza magnetica nell'ospedale di Fabriano. (ANSA).