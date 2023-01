Migranti: smantellate strutture accoglienza nel porto di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 19 GEN - Sono state smantellate le strutture allestite dalla Protezione civile regionale delle Marche sulla banchina 22 del porto di Ancona per l'arrivo nei giorni scorsi delle navi Ocean Viking di Sos Mediterranee e Geo Barents di Medici Senza Frontiere, che hanno sbarcato complessivamente 110 naufraghi (una quarantina minorenni) raccolti al largo della Libia, ma destinato al porto marchigiano in base alle disposizioni dell'ultimo decreto legge. Si tratta di cinque moduli, usati per servizi igienici, ambulatorio medico, spazi per le procedure di identificazione, prima accoglienza, sala di attesa. le operazioni erano state coordinate dalla Prefettura di Ancona, su indicazione del Viminale. "Ci hanno fatto sapere che non sono previsti altri sbarchi imminenti - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi -, così abbiamo preferito smontare tutto, anche perché il materiale rischiava di essere danneggiate da pioggia e vento". (ANSA).