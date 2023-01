Maltempo: grandinata imbianca Ancona

Prima la pioggia, poi una breve e intensa grandinata che ha imbiancato Ancona come se avesse nevicato. Nel giro di dieci minuti è spuntato il sole e la grandine si è sciolta. Ma le temperature in discesa da ieri annunciano la nuova ondata di freddo e maltempo che dovrebbe portare neve anche a bassa quota, come previsto anche dal meteo.

Dalla serata di venerdì le precipitazione saranno prevalentemente nevose. (ANSA).