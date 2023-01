Polstrada Marche, nel 2022 più incidenti stradali con feriti

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Crescono gli incidenti stradali rilevati dalla Polstrada nelle Marche: nel 2022 sono stati 1.934, di cui 710 in viabilità autostradale e 1.224 in viabilità ordinaria, a fronte di 1.782 incidenti nel 2021. Gli incidenti con feriti sono stati 1.155, rispetto a 1.045 nel 2021. Dato confortante invece il calo, seppur lieve, degli incidenti mortali: 16 nel 2022, a fronte di 18 nel 2021. Sono alcuni dei dati del Report r2022 della polizia stradale. Sono state 14.526 le pattuglie impegnate sulla viabilità regionale, sia ordinaria che autostradale che hanno effettuato 64.762 controlli e indentificato 66.847 persone, contestando 42.326 violazioni al codice della strada. Le violazioni maggiormente accertate, che sono anche quelle riscontrate come cause prevalenti degli incidenti stradali, sono state quelle per eccesso di velocità (11.344), mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (3.038) e uso dello smartphone alla guida (1.376). Sono state ritirate 708 patenti di guida e decurtati complessivamente 60.657 punti. I conducenti controllati e sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica sono stati 532, mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 28, dodici gli arresti complessivi. "È preoccupante il dato in crescita delle persone trovate alla guida in stato di ebrezza alcolica o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti, motivo per il quale si stanno intensificando i servizi di prevenzione specifica in questo settore", osservano dalla Polstrada. Notevole anche la parte formativa degli operatori con campagne di sensibilizzazione nelle scuole verso una guida corretta e rispettosa delle norme del codice della strada, coinvolgendo oltre 2.600 studenti. A San Benedetto del Tronto e Senigallia è stato anche impiegato il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica itinerante.

(ANSA).