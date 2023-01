Calendario Forestali 2023, foto raro cactus sequestrato Ancona

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Il calendario fotografico Cites 2023 del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri è dedicato quest'anno a dodici specie in via d'estinzione, tutelate dalla Convenzione di Washinaton. e ad altrettante Aree. Il contenuto è stato reso noto oggi, ad Ancona, in occasione del report annuale dell'attività dei forestali delle Marche. Immortalati luoghi dai quali spesso vengono strappati animali e fauna per essere avviate al commercio illegale: bracconaggio e prelievo illegale sono le prime 'piaghe'.

Nelle tavole del calendario vengono illustrate le peculiarità naturalistiche e paesaggistiche delle dodici aree protette dei diversi continenti. Ad ognuna è associata una specie dai particolari connotati biologici ed etologici con l'indicazione delle cause che ne minacciano l'estinzione. Il calendario è finalizzato a sensibilizzare la popolazione al rispetto e alla conservazione dell'ambiente in cui viviamo. Tra i 12 scatti anche quello di un cactus raro che cresce nel deserto del Cile che è stato oggetto di esportazione illecita, appartenente al genere "Copiapoa", specie ambita da collezionisti di tutto il mondo. L'operazione aveva fatto scoprire un trafficante di piante protette nella provincia di Ancona. (ANSA).