Pd: sindaca Ancona, più che riformare rivoltare come calzino

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - "Condivido molto quello Bonaccini ha più volte detto: il partito va riformato. Lui lo dice in modo più garbato, più che riformarlo va rivoltato come un calzino". Lo ha detto la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli a margine di un incontro aperto con il candidato alla segreteria dem Stefano Bonaccini nella Sala del Ridotto al Teatro delle Muse, piena di persone tra esponenti del Pd e cittadini.

"Bisogna costruire - ha auspicato Mancinelli - avendoci linee politiche chiare, comprensibili a tutti, con obiettivi ben definiti. Mi pare che Stefano Bonaccini sia quello che sta facendo e non da adesso. Soprattutto non solo dice cose chiare, nette e comprensibili ma ha anche di mostrato di farle". "Il modello Emilia Romagna - ha chiosato la sindaca - non è replicabile ovunque perché lì c'è una serie di condizioni. Per essere concreti: la transizione ecologica ambientale è il tema dei prossimi anni e decenni e come lo affrontano in Emilia Romagna? Spingendo fortissimo sulle rinnovabili: davanti a Ravenna ci sarà il più grande parco eolico per la produzione di energia; allo stesso tempo una sinistra concreta, che dice che, se nei prossimi quattro anni servono anche i rigassificatori, davanti a Ravenna si fanno anche i rigassificatori".

"Questo è il centrosinistra che serve e che riesce ad essere capito dalle persone. Credo che Bonaccini lo esprima al meglio e con una grande capacità di rapporto diretto con le persone. E' una figura di leader - ha concluso - Mancinelli - capace anche di unire le forze con una direzione precisa. Spero e per quanto mi riguarda, farò tutto quello che posso perché diventi il nuovo segretario".

Molti gli esponenti dem e cittadini che hanno partecipato all'incontro alle Muse. Presenti tra gli altri, oltre alla sindaca, gli assessori Stefano Foresi e Paolo Marasca, il sindaco di Osimo Pugnaloni, i consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo, Romano Carancini, Maurizio Mangialardi, Anna Casini, l'ex deputata e sottosegretaria al Mise Alessia Morani.

