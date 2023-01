Pd: nominata commissione regionale congresso Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - In contemporanea con la disponibilità data da alcuni giovani dem a candidarsi come segretario regionale del Pd Marche, arriva la notizia che il commissario regionale sen. Alberto Losacco annuncia di avere istituito la commissione regionale per il congresso, che "resterà in carica fino all'insediamento della nuova assemblea regionale". La scadenza importante è però quella del congresso, che si concluderà con le primarie in programma il 26 febbraio.

"Ascoltati i territori e i rappresentanti delle mozioni congressuali, da questo momento - spiega Losacco - ad occuparsi dell'intero percorso congressuale nazionale e ragionale sarà la Commissione regionale per il congresso cui verranno demandate tutte le funzioni volte a garantire la piena applicazione e correttezza delle fasi procedurali e avere così un Congresso all'insegna del confronto e della massima partecipazione". La commissione è costituita da 15 membri: "resterà in carica fino all'insediamento della nuova assemblea regionale, prevista entro l'8 marzo 2023, e si occuperà di tutte le questioni inerenti la presentazione delle candidature per la segretaria regionale, l'acquisizione e il controllo delle anagrafi, la gestione degli eventuali ricorsi, dei seggi e di tutte le operazioni di voto e di raccordo tra il congresso nazionale e quello regionale".

Secondo il commissario l'istituzione della commissione "riconsegna al gruppo dirigente marchigiano la responsabilità dell'intero percorso congressuale nella speranza che l'obiettivo della rigenerazione del Pd Marche riesca a far superare quelle divisioni che troppo spesso ne hanno condizionato negativamente l'iniziativa politica". La commissione è così composta: Bellini Valentina, Bolognini Serenella, Borraccini Giovanni, Salisti Sara, Castricini Paola, Comi Francesco, D'Alessio Carlo, Giannini Sara, Grilli Betta, Mezzolani Almerino, Morresi Elisa, Pettinelli Loredana, Tassi Arduino, Tognazza Ylenia, Traversini Gino. La riunione d'insediamento della commissione avrà luogo mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 18:00 presso la sede del Pd regionale in piazza Stamira ad Ancona. (ANSA).