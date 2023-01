Investito venerdì sera, morto in ospedale ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - E' morto dopo tre giorni di ricovero in Rianimazione a Torrette il 37enne investito da un'automobile sulle strisce pedonali in via Marconi, ad Ancona.

Si tratta di un persona originaria del Bangladesh, dopo l'incidente non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni erano apparse subito disperate. L'uomo, sposato e con figli, viveva ad Ancona dal 2020. Venerdì sera stava atravserando la strada per tornare a casa, quando è stato investito da una Ford e sbalzato a 5 metri di distanza. Sul posto erano intervenute l'ambulanza della Croce Gialla, l'automedica del 118 e la polizia locale. Il ferito era stato trasportato a Torrette in codice rosso, ma non si è più ripreso. (ANSA).