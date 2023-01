Ucraina: Comunità Marche premia associazioni per raccolta beni

La Comunità ucraina nelle Marche (Cum) ringrazia la Protezione Civile di Castelraimondo (Macerata) e tutti i benefattori locali: consegnato un attestato di ringraziamento alle associazioni di volontariato che hanno raccolto beni di prima necessità per l'Ucraina. Tra queste la Protezione Civile di Castelraimondo che ha promosso diverse raccolte nel corso degli ultimi mesi. La consegna degli attestati è avvenuta nella sede dei volontari Vigili del Fuoco in pensione di Ancona. A ritirare l'attestato il vicesindaco ed assessore alla Protezione Civile Roberto Pupilli e il coordinatore del gruppo locale Enzo Maggi.

La presidente della Comunità Maryna But ha formulato parole di ringraziamento e affetto alle associazioni e amministrazioni comunali che hanno aderito alla raccolta nonché a tutti i cittadini delle varie località che hanno donato i materiali.

Grande soddisfazione per il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, che ringrazia "tutti i castelraimondesi che hanno aderito alle varie raccolte di materiali mostrando come sempre altruismo e generosità - ha fatto sapere il primo cittadino -.

Doti che contraddistinguono anche il nostro attivissimo gruppo di Protezione Civile guidato da Enzo Maggi che non smetteremo mai di ringraziare per il sostegno nei momenti di necessità".

