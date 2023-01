Roccella, attenzione Governo per affrontare problema natalità

(ANSA) - ANCONA, 14 GEN - Sul gap di natalità in Italia vi è "la necessità della partecipazione di tutti gli attori istituzionali per affrontare seriamente questo problema e su cui c'è l'attenzione del Governo". Così la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella in un videomessaggio inviato ai partecipanti dell'incontro ad Ancona sul tema "I Comuni e la Regione a sostegno della natalità" organizzato da Anci Marche e Forum delle Associazioni Familiari Marche dopo gli "Stati Generali della Natalità" del 2021. Un evento, che verrà replicato anche in altre regioni grazie all'attività delle varie Anci, realizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale Marche per "accendere i riflettori su un tema da affrontare trovando soluzioni concrete".

"Il welfare del futuro - il messaggio partito da Ancona - è mantenuto da chi fa i figli ed è assicurato anche a coloro che i figli non li fanno. Le famiglie numerose abbiano la sensazione di essere benvolute in Italia perché contribuiranno a pagare le pensioni future, a garantire servizi e sono in deciso calo".

L'obiettivo "sarà concretizzato con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per fissare gli obiettivi e proseguire il percorso di sensibilizzazione rivolto al decisore politico per confrontarsi nei tempi successivi sul tema denatalità a livello nazionale".

La relazione sul tema "La situazione marchigiana: andamento demografico, efficacia delle misure welfare, conseguenze e criticità" del prof. Gian Carlo Blangiardo che ha presentato i dati demografici italiano: "età media della nascita del primogenito passata da 30 anni nel 2008 a 31,4 nel 2021; i dati mostrano che il valore di figli e genitorialità è ancora concreto ma la disponibilità a fare sacrifici per far nascere e sostenere la famiglia è scesa"; "il significativo contributo di nascite, seppur in calo, riguarda anche le famiglie straniere che non hanno neanche nonni ad aiutare a gestire i figli. Il tasso di fecondità è sceso anche per gli stranieri a 1,87 nel 2021 (2,5 nel 2008). Oggi abbiamo 1,25 figli per donna". (ANSA).