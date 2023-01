Incidenti stradali: scontro in galleria Grottammare, un morto

(ANSA) - GROTTAMMARE, 14 GEN - Una persona è deceduta e altre sono rimaste rimaste ferite nell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l'autostrada A14 in direzione Nord all'interno della galleria Croce di Grottammare (Ascoli Piceno).

L'intervento dei vigili del fuoco qualche minuto prima della mezzanotte.

L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e due auto. La squadra dei pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto ha spento l'incendio che ha coinvolto un'auto e poi ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti: il personale sanitario ha constatato il decesso per l'autista della vettura. Poi i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area dell'intervento. La corsia dell'autostrada interessata è rimasta chiusa fino alle 5:00 circa per favorire le operazioni di soccorso. Sul posto 118 e Polizia Stradale . (ANSA).