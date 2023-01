Investito e sbalzato a metri di distanza. è gravissimo a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Un 37enne, investito da un'auto e sbalzato a vari metri di distanza, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona.

L'incidente è avvenuto in serata nel capoluogo marchigiano, lungo via Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul luogo un'ambulanza della Croce Gialla, l'automedica di Ancona Soccorso e la polizia locale. L'uomo, che ha origini asiatiche, è stato trattato sul posto, ma è rimasto in stato di incoscienza e poi trasportato al pronto soccorso, in gravi condizioni, con un codice rosso avanzato. Si sta ricostriuendo la dinamica del sinistro, sembra che il 37enne si trovasse sulle strisce pedonali. (ANSA).