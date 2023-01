Covid: Marche, crollo nuovi casi, -1.181

(ANSA) - ANCONA, 13 GEN - Numeri in calo per il covid nelle Marche nella settimana dal 6 al 12 gennaio: crollo dei nuovi casi, 1.969 su 5.122 tamponi, 1.181 in meno rispetto ai 3.850 della settimana precedente su oltre 7.000 temponi analizzati. Un calo legato anche al minore numero di test eseguiti. Scende anche l'incidenza che arriva a 130,92 su 100mila abitanti (rispetto a 255,98 di una settimana fa). Sono invece 39 in meno i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani: da 158 passano a 119, di cui tre in terapia intenisva, quattro in semi intensiva, 112 in reparti non intensivi, oltre a 16 persone in osservazione nei pronto soccorso. In 7 giorni ci sono stati però 15 decessi legati al covid (il totale da inizio pandemia passa da 4.315 a 4.330), di cui tre nelle ultime 24 ore. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 4.779 di cui 17 con sintomi. (ANSA).