Migranti: Questore, operazioni potrebbero finire entro le 15

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - Potrebbero terminare entro le ore 15 le operazioni di sbarco dei 73 migranti, tutti uomini, arrivati al porto di Ancona con la nave di Msf Geo Barents. A riferirlo all'ANSA il Questore di Ancona Cesare Capocasa il quale ha verificato nel 'campo' di accoglienza predisposto sulla banchina 22 l'andamento delle attività di accoglienza, identificazione e assistenza dei migranti. Finora "sono 20 i migranti minorenni", afferma il Questore, ma il numero preciso si potrà conoscere solo al termine delle procedure di identificazione e delle 'interviste'. Complessivamente sono scesi già dalla nave oltre 50 migranti.

"La situazione è sotto controllo e le operazioni procedono in maniera spedita, - sottolinea Capocasa - molto efficace ed efficiente tutto l'apparato soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della sanità e identificativo e delle interviste".

"Per quanto riguarda i minori abbiamo quasi terminato, - riferisce ancora il Questore - mancano solo alcuni riscontri ma credo che nel giro di mezz'ora al massimo potremo accompagnarli nella loro sede a Senigallia. Dovremmo entro le 15 terminare anche con gli adulti, - prosegue - quindi tutte le operazioni entro le 15 potrebbero concludersi salvo inconvenienti che potrebbero dipendere dalla macchina dei portali, soprattutto, collegati con Roma; qualche problema ci può essere e ieri l'abbiamo avuto ma sono stati risolti nel giro di due ore. Se continua così siamo a buon punto ed è tutto regolare". (ANSA).