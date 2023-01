Droga: Scuole sicure,controlli Cc Macerata a studenti e istituti

(ANSA) - MACERATA, 12 GEN - I carabinieri della Compagnia di Mmacerata (una pattuglia della sezione Radiomobile del Norm e delle stazioni di Nacerata e Corridonia) con due unità cinofili del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, hanno messo in atto il progetto "Scuole Sicure", procedendo già dalle 7:00 al controllo degli studenti che scendevano dai pullman al Terminal di Macerata e di quelli che stavano entrando nel liceo artistico "Cantalamessa" e all'Istituto Ipsia di Corridonia. Controlli anche nei pressi del Monumento ai Caduti, luogo di ritrovo degli studenti. Alcuni sono stati identificati. Per terra nei pressi del Terminal è stata rinvenuta una busta di plastica contenente 14 grammi di hascisc, subito sequestrata: probabilmente qualche studente l'aveva abbandonata quando aveva visto i militari in azione. L'operazione sarà ripetuta per prevenire e reprimere ogni tipo di reato all'interno e all'esterno delle scuole e per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

