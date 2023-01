Ginnastica: Raffaeli e Baldassarri cittadine onorarie Fabriano

(ANSA) - FABRIANO, 11 GEN - Le atlete Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, e le allenatrici Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi, saranno insignite della cittadinanza onoraria di Fabriano (Ancona). La cerimonia, sabato 14 gennaio alle 10 durante la seduta del Consiglio comunale straordinario dedicato allo sport a Palazzo del Podestà. Le ginnaste sono entrambe tesserate per la Società Ginnastica Fabriano che sta vivendo con la ritmica un momento di massimo risalto nazionale e mondiale: dal 2017 ad oggi, per sei anni consecutivi, detiene il titolo di Campione d'Italia.

"Con il conferimento della cittadinanza onoraria - sottolinea la Sindaco Daniela Ghergo - diamo un segno tangibile della gratitudine della città di Fabriano nei confronti di Sofia, Milena, Kristina e Julieta per le emozioni che ci hanno regalato e perché rappresentano per tutti uno straordinario esempio di professionalità, di impegno nella ricerca dell'eccellenza, di tenacia e di positività. Atlete e donne straordinarie, e una società sportiva di grande tradizione come la Ginnastica Fabriano, che danno lustro nel mondo alla nostra città".

Sofia Raffaeli, originaria di Chiaravalle, è la prima ginnasta italiana della storia a vincere un oro individuale ai Campionati del Mondo di ginnastica ritmica lo scorso settembre a Sofia in Bulgaria, ed è campionessa mondiale all-round 2022; prima e unica ginnasta italiana ad aver vinto un oro, nel concorso generale della coppa del mondo 2022 svoltasi ad Atene.

E' l'unica individualista che ha ottenuto il punteggio più alto di sempre in una competizione internazionale ufficiale: 36.200 nelle qualifiche della World Challenge Cup di Cluj Napoca in Romania. Al 2022, è la ginnasta italiana individualista più vincente di sempre, premiata dal Coni con il Collare d'Oro al merito sportivo.

Non da meno Milena Baldassarri, di Ravenna, tre volte campionessa italiana assoluta all-round, medaglia d'argento con il 'nastro' a Sofia 2018, qualificandosi per le Olimpiadi di Tokyo dove ha ottenuto un lusinghiero sesto posto finale.

