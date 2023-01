Migranti: ad Ancona striscione 'Welcome'

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Vari striscioni con scritte a sostegno dei migranti in arrivo ad Ancona con le navi Ocean Viking e Geo Barents sono state esposti in un belvedere nei pressi del porto. "Welcome", "No alla criminalizzazione delle Ong", le scritte, affiancate dai cartelli delle 'città accoglienti'. Si tratta di iniziative promosse da diverse associazioni e dai centri sociali. In precedenza ci sono stati sit davanti al Teatro delle Muse, che si trova all'ingresso del porto, e davanti al Tribunale di Ancona. Alcuni manifestanti sono riusciti ad arrivare sino alla recinzione metallica della banchina 22. "Tutto questo è solo propaganda per costruire consenso sulla pelle della gente - ha detto David Mancini, dei centri sociali -, del lavoro e dell'integrazione non frega niente a nessuno". (ANSA).