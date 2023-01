La Ocean Viking è entrata nel porto di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - La Ocean Viking, con a bordo 37 naufraghi (di cui 12 minorenni) soccorsi al largo della Libia, è entrata nel porto di Ancona. In questo momento sono in corso le operazioni di attracco alla banchina 22, dove sono allestiti i moduli per la prima accoglienza dei migranti. Sulla banchina si sono intanto schierati una quarantina di operatori della Croce Rossa, tra cui tre medici. "La Cri avrà un ruolo di prima accoglienza - spiega Emanuele Bajo, delegato per l'emergenza -, daremo ai migranti coperte, qualche biscotto, qualcosa da bere, giusto per scaldarsi dopo il viaggio. Il nostro ruolo continuerà anche nel fornire una informazioni per dare supporto nel caso di ricongiungimenti familiari o altre attività. Siamo qui a supporto della Prefettura". Sempre sulla banchina ci sono anche gli addetti della protezione civile regionale con l'assessore Stefano Aguzzi e il direttore Stefano Stefoni, funzionari della Prefettura, guardia costiera, guardia di finanza, polizia. Sono arrivati i pullman che dovranno trasportare i migranti nelle sedi di destinazione e una squadra di medici del Ministero della Salute, la sindaca Valeria Mancinelli con l'assessore ai Servizi sociali Emma Capogrossi. In mare ci sono invece motoscafi dei vigili del fuoco del Nucleo Saf. (ANSA).