Migranti: Prefettura Ancona cerca strutture ricettive per minori

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - La Prefettura di Ancona cerca urgentemente operatori che forniscano il servizio di accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati in arrivo con le navi Ocean Viking e Geo Barents che trasportano migranti attese in porto in questi giorni. Per questo ha pubblicato sul suo sito l'avviso esplorativo per individuare operatori economici per l'affidamento di questo tipo di servizio per i minori presso strutture ricettive temporanee sul territorio della provincia di Ancona. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scade martedì 10 gennaio, cioè domani, alle ore 12:00. (ANSA).