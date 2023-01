Successo per Presepe vivente dentro le Cisterne Romane di Fermo

(ANSA) - FERMO, 07 GEN - Successo per il Presepe vivente nelle Cisterne Rimane di Fermo, che ha preso il via ieri, giorno dell'Epifania, e sarà visitabile fino a tutto la giornata di domani. La rappresentazione della Natività è a cura dei figuranti della Cavalcata dell'Assunta, nota rievocazione storica che si tiene a Ferragosto, in collaborazione con il Comune e Maggioli Cultura. Nella suggestiva cornice delle Cisterne Romane, complesso di 30 sale divise su tre file per un totale di 2.200 metri quadrati, realizzato nel primo sec. d.C, sono ambientate scene di vita quotidiana del popolo e di una corte rinascimentale. "La vertigine di una notte" il tema del percorso, concepito come un racconto che si snoda tra armigeri, dignitari, re Magi, popolani, artigiani, nobili signori e dame, una taverna, un mercato, con interventi di attori che recitano brani del regista della Cavalcata, Adolfo Leoni, fino alla sala finale dove si può assistere alla scena della natività, seguita dal coro della Cavalcata che intona Adeste Fideles. Il percorso dura circa 30 minuti ed è necessario prenotare, ad ogni turno partecipano circa 40 persone. (ANSA).