Morto mons. Gestori, vescovo emerito San Benedetto del Tronto

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 06 GEN - E' morto questa mattina monsignor Gervasio Gestori, vescovo emerito della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto Marche. L'annuncio è stato dato dal vescovo Carlo Bresciani che a nome di tutta la diocesi lo ha ricordato "con grande riconoscenza e affetto", invitando tutti i fedeli ad unirsi nella preghiera di suffragio. "Il Signore lo ricompensi per il tanto bene che negli anni del suo servizio episcopale ha donato alla diocesi e gli doni la pace riservata ai servi fedeli e giusti" ha aggiunto. Gestori, nato a Barlassina (Milano), arcidiocesi di Milano, il primo febbraio 193, fu ordinato presbitero il 28 giugno 1959. E' stato eletto alla sede vescovile di San Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto il 21 giugno 1996 e ordinato vescovo il 7 settembre dello stesso anno. E' divenuto emerito il 4 novembre 2013. Coroglio viene espresso anche dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, presidente della Cem. Che ricorda uno scritto del 2002 di mons.

Gestori: "se ripenso alla mia vita, posso umilmente constatare che non ho mai tralasciato di recitare ogni giorno questa preziosa preghiera del Rosario, sentendomi sempre fortemente sostenuto dalla vicinanza della Madre di Gesù in certi momenti difficili o nelle prove del mio cammino". (ANSA).