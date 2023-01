Terremoto: Castelli, mons. Boccardo mi ha telefonato

(ANSA) - ANCONA, 05 GEN - "Ieri il Vescovo Boccardo (di Spoleto-Norcia ndr), lo ringrazio, mi ha telefonato, ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima". Questa la risposta del sen. Guido Castelli, parlamentare di Fratelli d'Italia e neocommissario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, ad Agorà Rai Tre, alla domanda sulle polemiche sorte dopo la sua designazione al posto d Giovanni Legnini quale Commissario straordinario. Con lo stesso Legnini, per altro, "ci sentiamo e ci siamo sentiti frequentemente. Abbiamo già immaginato di vederci per il passaggio delle consegne". (ANSA).