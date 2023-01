Casa: Di Ruscio, centinaia di milioni di euro di progetti Erap

(ANSA) - ANCONA, 05 GEN - "Il 2022 è stato un anno molto importante per una serie di fondi assegnati anche tramite la Regione Marche all'Erap", che quindi ha programmato diverse centinaia di milioni di euro di progetti, "per alcuni dei sono già partiti i cantieri e altri partiranno nel 2023, altri ancora nel 2024. Di lavoro ce n'è tanto per la manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica, ma anche per la costruzione di nuovi appartamenti" da assegnare ai Comuni per le famiglie che ne hanno diritto. A fare il punto della situazione sui progetti per il 2023 è stato il presidente dell'Erap Marche Saturnino Di Ruscio, affiancato dall'assessore regionale Stefano Aguzzi. L'assessore ha ricordato che tra le linee di indirizzo impartite all'Erap ci sono il Superbonus 110%, il piano vendita e riutilizzo degli appartamenti di edilizia popolare già esistenti. Con il Programma Straordinario di Alienazione saranno "3.347 appartamenti" entro il 31 dicembre 2025". Con i il ricavato verranno risistemati "825 alloggi di proprietà pubblica che oggi non sono utilizzabili". Nell'ambito del Superbonus sono stati attivati 27 lotti, ha annunciato Di Ruscio, ma l'attività dell'Erap si sta concretizzando anche sul recupero degli alloggi danneggiati dal sisma, sul piano complementare del Pnrr (oltre 22 milioni di euro), nelle attività che fanno capo ai fondi Pinqua (oltre 9 milioni di euro). Per Ecobonus e Sismabonus sono 557 gli edifici interessati alla riqualificazione, la maggior parte in provincia di Ancona. Tra le criticità evidenziate dal Di Ruscio, "i contenziosi tributari di primo grado" legati "all'applicazione dell'Imu da parte di alcuni Comuni marchigiani". (ANSA).